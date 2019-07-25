МИД предупредил о последствиях захвата Украиной российского танкера
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«Если речь идёт о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права, и последствия не заставят себя ждать», — цитирует ведомство Интерфакс.
Ранее стало известно, что МИД России выясняет обстоятельства задержания российского танкера на Украине.
Как заявили на Украине, СБУ совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер за «блокирование украинских кораблей в Керченском проливе».
На судне был проведён обыск.