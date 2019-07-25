СБУ задержала российский танкер
- © Служба безпеки України
«Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер NEYMA, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе», — заявили в ведомстве.
Там указали, что судно «признано вещественным доказательством».
В СБУ отметили, что 24 июля, по информации пограничников, в порт Измаил под российским флагом «зашёл танкер NIKA SPIRIT, после чего он «был идентифицирован как уже известный танкер NEYMA, который был использован для перекрытия Керченского пролива».
В апреле глава украинской Госпогранслужбы Пётр Цигикал обвинил Россию в «демонстративном препятствовании» прохождению судов.
Кроме того, в декабре 2018 года в пограничной службе также заявляли, что Россия блокирует проход более 100 судов в Керченском проливе.