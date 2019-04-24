Украина обвинила Россию в препятствовании прохождению судов

Короткая ссылка
Россия «демонстративно препятствует» прохождению кораблей в украинские порты в районе Керченского пролива. Об этом заявил в эфире телеканала UATV глава Госпогранслужбы Украины Пётр Цигикал.
Украина обвинила Россию в препятствовании прохождению судов
  • РИА Новости

«Идёт постоянный досмотр судов в районе Керченского пролива, которые заходят в порты Украины с экономическими целями. Практически нет таких, которые бы не осматривались, — особенно, которые идут на Украину», — цитирует пресс-служба ведомства Цигикала.

По его словам, создаётся искусственная очередь, а украинские суда «осматривают гораздо дольше и пропускают последними».

«Ситуация усугубляется тем, что это море считается внутренним между двумя государствами. Поэтому трудно определить чёткие границы территориальных вод и прилегающих к ним», — добавил он.

В декабре 2018 года в Государственной пограничной службе Украины также заявляли, что Россия блокирует проход более 100 судов в Керченском проливе.

Осенью в Киеве обвинили Москву в блокировании портов Мариуполь и Бердянск для входа и выхода судов. В Кремле опровергли эти заявления

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить