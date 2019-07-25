МИД России: моряки с задержанного танкера покинули территорию Украины
- © Konstantin Kokoshkin
- globallookpress.com
«Десять российских граждан, находившихся в составе экипажа задержанного судна «Ника спирит», покинули территорию Украины и в скором времени вернутся в Россию», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.
Ранее уполномоченный Верховной рады Украины Людмила Денисова в разговоре с российской коллегой Татьяной Москальковой сообщила, что российские моряки пересекли границу Украины с Молдавией, откуда они вылетят в Москву.
В Службе безопасности Украины заявили, что не нашли оснований для задержания экипажа танкера.