МИД России: моряки с задержанного танкера покинули территорию Украины

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В Министерстве иностранных дел России подтвердили, что члены экипажа задержанного в Керченском проливе российского танкера покинули территорию Украины. Об этом информирует ТАСС.
МИД России: моряки с задержанного танкера покинули территорию Украины
  • © Konstantin Kokoshkin
  • globallookpress.com

«Десять российских граждан, находившихся в составе экипажа задержанного судна «Ника спирит», покинули территорию Украины и в скором времени вернутся в Россию», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее уполномоченный Верховной рады Украины Людмила Денисова в разговоре с российской коллегой Татьяной Москальковой сообщила, что российские моряки пересекли границу Украины с Молдавией, откуда они вылетят в Москву.

В Службе безопасности Украины заявили, что не нашли оснований для задержания экипажа танкера. 

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