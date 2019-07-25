Экипаж задержанного на Украине танкера пересёк границу с Молдавией

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Экипаж российского танкера, задержанного на Украине, пересёк границу Молдавии. Из этой страны моряки вылетят в Москву, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в телефонном разговоре с российской коллегой Татьяной Москальковой.
Экипаж задержанного на Украине танкера пересёк границу с Молдавией
  • © Служба безпеки України

«Как сообщила в телефонном разговоре (с Москальковой) уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова, экипаж российского танкера пересёк границу Молдовы, откуда вылетит в Россию», — цитирует аппарат Москальковой РИА Новости.

25 июля СБУ сообщила о задержании в порту Измаил российского танкера. Позже в посольстве России в Киеве сообщили, что моряки были отпущены, но судно останется в порту.

В аппарате уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой сообщили, что десять членов экипажа — граждане России — были отпущены без предъявления обвинений.

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