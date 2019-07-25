Российских моряков на Украине отпустили без предъявления обвинений
- Reuters
Об этом информирует Интерфакс.
«Москалькова провела телефонный разговор со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой, которая сообщила, что 10 членам экипажа — российским гражданам — не было предъявлено обвинений», — заявили в аппарате российского омбудсмена.
По данным пресс-службы, в настоящее время моряки садятся в автобус, который направится на территорию Молдавии. После этого они вылетят в Москву.
Ранее в посольстве России в Киеве заявили, что экипаж задержанного на Украине российского танкера отправляется домой, а судно остаётся в порту Измаила.