Российских моряков на Украине отпустили без предъявления обвинений

В пресс-службе уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой заявили, что десять членов экипажа задержанного в украинском порту Измаил российского танкера отпущены без предъявления обвинений.

Об этом информирует Интерфакс.

«Москалькова провела телефонный разговор со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой, которая сообщила, что 10 членам экипажа — российским гражданам — не было предъявлено обвинений», — заявили в аппарате российского омбудсмена.

По данным пресс-службы, в настоящее время моряки садятся в автобус, который направится на территорию Молдавии. После этого они вылетят в Москву.

Ранее в посольстве России в Киеве заявили, что экипаж задержанного на Украине российского танкера отправляется домой, а судно остаётся в порту Измаила.