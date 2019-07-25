Российских моряков на Украине отпустили без предъявления обвинений

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В пресс-службе уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой заявили, что десять членов экипажа задержанного в украинском порту Измаил российского танкера отпущены без предъявления обвинений.
Российских моряков на Украине отпустили без предъявления обвинений
  • Reuters

Об этом информирует Интерфакс. 

«Москалькова провела телефонный разговор со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой, которая сообщила, что 10 членам экипажа — российским гражданам — не было предъявлено обвинений», — заявили в аппарате российского омбудсмена.

По данным пресс-службы, в настоящее время моряки садятся в автобус, который направится на территорию Молдавии. После этого они вылетят в Москву.

Ранее в посольстве России в Киеве заявили, что экипаж задержанного на Украине российского танкера отправляется домой, а судно остаётся в порту Измаила.

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