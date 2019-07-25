В СБУ не нашли оснований для задержания российских моряков
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«Во время проведения следственных действий установлено, что экипаж танкера, находившийся на борту, не нарушал нормы морского права и законы Украины, поэтому оснований для их задержания установлено не было», — проинформировали в СБУ.
Указывается, что в соответствии с украинским законодательством морякам предоставили «беспрепятственную возможность возвращения домой».
В СБУ добавили, что «не нарушали права и свободы российских моряков».
25 июля в порту Измаил был задержан российский танкер. Позже в российском посольстве на Украине сообщили, что члены экипажа были отпущены, но судно останется в порту.