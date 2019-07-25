В СБУ не нашли оснований для задержания российских моряков

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В Службе безопасности Украины заявили, что не нашли основания для задержания членов экипажа российского танкера в порту Измаил. Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление спецслужбы.
В СБУ не нашли оснований для задержания российских моряков
  • © Служба безпеки України

«Во время проведения следственных действий установлено, что экипаж танкера, находившийся на борту, не нарушал нормы морского права и законы Украины, поэтому оснований для их задержания установлено не было», — проинформировали в СБУ.

Указывается, что в соответствии с украинским законодательством морякам предоставили «беспрепятственную возможность возвращения домой». 

В СБУ добавили, что «не нарушали права и свободы российских моряков».

25 июля в порту Измаил был задержан российский танкер. Позже в российском посольстве на Украине сообщили, что члены экипажа были отпущены, но судно останется в порту.

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