В ООН прокомментировали задержание Украиной российского танкера
- Reuters
«Мы вновь призываем воздерживаться от любых поспешных действий и опасной риторики, а также полностью соблюдать международные права, действуя исключительно в рамках Устава ООН и международных норм», — приводит его слова ТАСС.
Ранее во внешнеполитической службе ЕС заявили, что осведомлены о ситуации с задержанием российского танкера.
25 июля в порту Измаил был задержан российский танкер. Позже в посольстве России в Киеве сообщили, что моряки были отпущены, но судно останется в порту.
В аппарате уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой сообщили, что десять членов экипажа — граждане России — были отпущены без предъявления обвинений.