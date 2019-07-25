В ООН прокомментировали задержание Украиной российского танкера

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Заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак, комментируя задержание украинской стороной российского танкера в порту Измаил, заявил, что все стороны должны избегать действий, ведущих к эскалации.
В ООН прокомментировали задержание Украиной российского танкера
  • Reuters

«Мы вновь призываем воздерживаться от любых поспешных действий и опасной риторики, а также полностью соблюдать международные права, действуя исключительно в рамках Устава ООН и международных норм», — приводит его слова ТАСС.

Ранее во внешнеполитической службе ЕС заявили, что осведомлены о ситуации с задержанием российского танкера.

25 июля в порту Измаил был задержан российский танкер. Позже в посольстве России в Киеве сообщили, что моряки были отпущены, но судно останется в порту.

В аппарате уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой сообщили, что десять членов экипажа — граждане России — были отпущены без предъявления обвинений

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