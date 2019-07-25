В ЕС прокомментировали задержание российского танкера Украиной

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Во внешнеполитической службе Европейского союза заявили, что видели сообщения о задержании российского танкера в порту украинского Измаила, но ждут дополнительных данных по инциденту.
В ЕС прокомментировали задержание российского танкера Украиной
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Об этом сообщает ТАСС.

«Мы осведомлены о сообщениях о задержании российского судна», — отметили в ЕС.

Во внешнеполитической службе добавили, что ЕС ожидает дополнительную информацию об инциденте с задержанием российского танкера.

Ранее СМИ сообщили о задержании в порту Измаила российского танкера. Позже посольство России в Киеве заявило, что члены экипажа судна возвращаются домой, сам танкер пока останется в Измаиле.

В аппарате уполномоченного по правам человека в России сообщили, что российских моряков отпустили без предъявления обвинений.

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