Капитан задержанного на Украине танкера рассказал о состоянии экипажа
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Также он заявил, что о судьбе судна экипажу «не сообщили».
«Это знает судовладелец», — сообщил Дробянко.
Ранее сообщалось, что экипаж российского танкера, задержанного на Украине, пересёк границу Молдавии.
25 июля СБУ сообщила о задержании в порту Измаил российского танкера. Позже в посольстве России в Киеве сообщили, что моряки были отпущены, но судно останется в порту.
В аппарате уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой сообщили, что десять членов экипажа — граждане России — были отпущены без предъявления обвинений.