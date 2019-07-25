«Процессуальных претензий не предъявлялось»: экипаж задержанного на Украине российского танкера возвращается домой

Экипаж задержанного на Украине российского танкера Nika Spirit направляется домой. Об этом сообщили в дипмиссии России на Украине. По словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, моряки проследуют через Молдавию. Ранее СБУ задержала танкер Nika Spirit по обвинению в причастности к инциденту в Керченском проливе. В ведомстве утверждают, что судно якобы «использовалось» Погранслужбой ФСБ, чтобы создать помехи украинским кораблям. В МИД России считают, что «кто-то в Киеве хочет жёсткого продолжения собственной провокации»: в ноябре 2018 года три корабля ВМСУ попытались незаконно пересечь границу РФ. Во внешнеполитическом ведомстве пообещали принять ответные меры.

Задержание российского танкера Nika Spirit сотрудниками СБУ может говорить о том, что Киев нацелен на продолжение провокации в Керченском проливе, организованной Украиной в ноябре 2018 года. Об этом заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

«Это очень плохая новость. Кто-то в Киеве хочет жёсткого продолжения собственной провокации от 25 ноября. Мы будем тщательно разбираться в происшедшем», — приводит его слова РИА Новости.

При этом задержан только танкер, его экипаж возвращается домой, рассказал РИА Новости пресс-атташе посольства России в Киеве Денис Голенко.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что моряки направляются в Молдавию, а оттуда вылетят в Москву.

«Последняя информация заключается в следующем: десять моряков, граждане РФ, в настоящее время в автобусе следуют с Украины в Молдову. Они не задерживались, никаких процессуальных претензий — ни в нарушении административного, ни в нарушении уголовного, ни в нарушении гражданского права — к ним не предъявлялось. Проверили их паспорта и посадили на автобус для транспортировки в Молдову, а из Молдовы они полетят в Москву», — сказала она.

«Рассчитанный и преднамеренный ход»

В четверг, 25 июля, Служба безопасности Украины заявила о задержании российского танкера Nika Spirit в порту Измаила. Причиной послужила якобы блокада им украинских военных кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Утверждается, что тогда он назывался Neyma.

«Вопреки нормам международного морского права военнослужащие пограничных войск ФСБ РФ незаконно, с применением оружия заблокировали движение украинских военных кораблей во время прохода Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе с помощью танкера Neyma», — говорится в Facebook ведомства.

Напомним, тогда катера «Бердянск» и «Никополь» нарушили границу России и не отвечали на запросы пограничников. В результате инцидента катера с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ на борту были задержаны. Сейчас они находятся под арестом.

По версии Киева, танкер Neyma после этих событий попытался избежать ответственности за причастность к инциденту и изменил название на Nika Spirit. На данный момент сотрудники СБУ провели обыски, изъяли документацию, записи переговоров и допросили экипаж. Само судно в ведомстве назвали «вещественным доказательством», готовится запрос в суд о его аресте.

Танкер под Крымским мостом 25 ноября 2018 года

Reuters

© Pavel Rebrov

Согласно сведениям портала Marinetraffic, судно действительно ранее называлось Neyma. Также оно носило название Lenaneft 2070. Его порт приписки — Таганрог, ходит под российским флагом.

Это задержание могло быть инициировано представителями украинского руководства, которые проиграли выборы в Верховную раду 21 июля, предположил председатель комитета Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

«В Киеве, безусловно, есть заговор с целью срыва каких-либо сдвигов в отношениях с Россией. Выборы прошли плохо для этих сил. Отсюда — арест СБУ российского танкера в порту Измаил. Рассчитанный и преднамеренный ход сторонников тотальной враждебности к России в стилистике Порошенко», — написал он в Twitter.

По мнению главы международного комитета Совфеда Константина Косачёва, если СБУ задержала танкер без ведома главы государства, это означает, что Зеленский находится под контролем силовиков.

Госизмена и военное положение

Напомним, Киев обвиняет Москву в захвате катеров и моряков. Согласно украинской версии, катера «Бердянск» и «Никополь» попытались пересечь Керченский пролив, однако были задержаны российской ФСБ. При этом в России неоднократно отмечали, что катера ВМСУ намеревались тайно пройти через российскую границу.

Также по теме Плата за провокацию: на Украине началось следствие против Порошенко по обвинению в госизмене Государственное бюро расследований Украины начало следственные мероприятия в отношении экс-президента Петра Порошенко по подозрению в...

В ФСБ сообщали, что пытались связаться с украинскими экипажами, однако те не отвечали на запросы. Позже российские пограничники открыли огонь, и только после этого удалось остановить нарушителей. Во время обыска на одном из катеров были найдены документы, из которых следовало, что морякам приказали тайно пройти через Керченский пролив.

21 мая, на следующий день после ухода Порошенко со своего поста, Государственное бюро расследований Украины начало досудебное расследование по подозрению экс-президента в госизмене в связи инцидентом в Керченском проливе. Согласно заявлению, Порошенко использовал этот инцидент для ввода военного положения в стране.

«Так, П. А. Порошенко, действуя умышленно, в составе организованной группы лиц, владея всей полнотой информации о напряжённой ситуации в Керченском проливе и сознавая высокую вероятность агрессивных действий ВС РФ, полностью понимая риски своих действий в виде угрозы жизни, здоровью и свободе украинских военнослужащих, повреждения и утраты военной техники и оружия, приказал (или согласовал приказ) совершить переход корабельной группы ВМС ВС Украины из Чёрного моря в Азовское море через Керченский пролив, который находился под полным контролем значительно и очевидно превосходящих сил ВМФ РФ», — говорится в заявлении.