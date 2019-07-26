Член экипажа задержанного СБУ судна заявил, что танкер шёл в порт на ремонт

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Александр Чайкин, старший помощник капитана задержанного представителями СБУ российского судна, заявил, что экипаж Nika Spirit перевозил танкер в порт Измаил для проведения ремонтных работ.

«Судно там и осталось. Мы перевозили его на ремонт, оно там и осталось», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что самолёт из Кишинёва, на борту которого находились члены экипажа российского танкера, задержанного сотрудниками Службы безопасности Украины, приземлился в Москве.

25 июля в СБУ заявили о задержании в порту Измаил танкера Nika Spirit. Спустя некоторое время всех моряков отпустили.

По словам Чайкина, «ничего страшного» не происходило, сотрудники украинского ведомства лишь задавали россиянам вопросы.

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