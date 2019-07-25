В ОБСЕ прокомментировали задержание российского танкера Украиной

Короткая ссылка
Представитель Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Драгана Николич-Соломон прокомментировала информацию о задержании российского танкера Украиной.
В ОБСЕ прокомментировали задержание российского танкера Украиной
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«СММ ОБСЕ знает о сообщениях СМИ о захвате российского танкера. Что касается наблюдений в этой связи, если таковые будут, пожалуйста, обращайтесь к нашим ежедневным отчётам», — сказала она.

Ранее СМИ сообщили о задержании в порту Измаила российского танкера. Позже посольство России в Киеве заявило, что члены экипажа судна возвращаются домой, сам танкер пока останется в Измаиле.

В аппарате уполномоченного по правам человека в России сообщили, что российских моряков отпустили без предъявления обвинений.

В ЕС прокомментировали задержание российского танкера Украиной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить