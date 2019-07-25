В ОБСЕ прокомментировали задержание российского танкера Украиной

Представитель Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Драгана Николич-Соломон прокомментировала информацию о задержании российского танкера Украиной.

Об этом сообщает РИА Новости.

«СММ ОБСЕ знает о сообщениях СМИ о захвате российского танкера. Что касается наблюдений в этой связи, если таковые будут, пожалуйста, обращайтесь к нашим ежедневным отчётам», — сказала она.

Ранее СМИ сообщили о задержании в порту Измаила российского танкера. Позже посольство России в Киеве заявило, что члены экипажа судна возвращаются домой, сам танкер пока останется в Измаиле.

В аппарате уполномоченного по правам человека в России сообщили, что российских моряков отпустили без предъявления обвинений.

В ЕС прокомментировали задержание российского танкера Украиной.