«Изменения должны быть сбалансированными»: в Госдуме отреагировали на инициативу сократить рабочие недели в зимнее время

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в тёмное время года. По его мнению, это снизит вероятность возникновения депрессии зимой и увеличит производительность труда. Однако другие парламентарии напомнили о регионах, где полярная ночь длится месяцами, а также отметили, что заботиться о здоровье можно другими способами, в частности борясь с вредными привычками и проводя диспансеризацию. В медицинском сообществе подчеркнули, что влияние продолжительности трудового дня на организм не настолько велико, чтобы кардинально менять график. При этом в Госдуме готовы рассмотреть инициативу, если её поддержат профсоюзы и работодатели.

В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время. С такой инициативой выступил депутат Виталий Милонов, член комитета нижней палаты парламента по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

«Когда тёмное время года, чтобы на час меньше люди работали. Чтобы им было полегче, потому что у них такая депрессия, что КПД (коэффициент полезного действия. — RT) вообще ноль. А так будет КПД стопроцентный», — приводит его слова РИА Новости.

Милонов добавил, что эта идея будет прорабатываться со специалистами и профессиональными сообществами.

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«Естественно, мы хотим это обсудить, чтобы было сформировано профессиональное мнение специалистов в области гигиены труда и специалистов-медиков. В качестве того, насколько это будет полезно для повышения эффективности», — подчеркнул он.

Эту идею не поддержал заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев. Тем не менее, по его мнению, если профсоюзы и работодатели поддержат идею сокращения рабочей недели в зимнее время, инициатива будет рассмотрена.

«Любая идея может найти воплощение, если она будет поддержана профсоюзами и работодателями. Потому что любые изменения трудового кодекса должно носить сбалансированный характер. А сбалансированный характер определяет трёхсторонняя комиссия, куда входят правительство, профсоюзы и работодатели. Но в целом я эту идею не поддерживаю», — сказал он RT.

В частности, Терентьев напомнил, что некоторые российские регионы находятся за Полярным кругом, где день или ночь длятся на протяжении нескольких месяцев. Депутат указал, что этот аспект инициативы не проработан.

РИА Новости

© Максим Блинов

Сокращение рабочего дня не окажет сильного влияния на здоровье людей, убеждена первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Наталья Санина. В разговоре с RT она подчеркнула, что важнее заниматься конкретными мерами помощи.

«На здоровье реально повлияет прохождение диспансеризаций, профосмотров и занятие своим здоровьем. Во многих странах работают очень интенсивно, но при этом занимаются своим здоровьем очень серьёзно — в той же Японии. Средняя продолжительность жизни велика. Там борются с курением, с повышенной массой тела, проводят вакцинацию», — отметила она.

Стоит отметить, что если эта инициатива будет реализована, то люди будут сталкиваться с увеличением рабочей недели по окончанию зимы. При этом, по мнению заведующего отделением сомнологии Федерального научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА России Александра Мельникова, продолжительность дня не так сильно влияет на здоровье человека.

«То есть, естественно, в рабочее дневное время, когда более высокая освещённость, повышается активность человека и его возможность выполнять какую-то работу. Но это не настолько принципиально, чтобы существенно менять график работы и отдыха. И на самом деле, конечно, я не беру какие-либо экономические вопросы, которые будут связаны с сокращением продолжительности рабочего дня, но какой-то должной физиологической основы под таким предложением нет», — сказал он в беседе с RT.

Перевод часов

Напомним, в марте этого года депутат Андрей Барышев внёс законопроект о возвращении сезонного перевода времени. По мнению парламентария, это бы позволило увеличить световой день и снизить риск возникновения депрессий.

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«Солнечный свет в период сна и его недостаток в период бодрствования провоцируют проблемы со здоровьем, такие как бессонница, депрессии и психические расстройства, ожирение, заболевания опорно-двигательного аппарата и иные заболевания, связанные с малоподвижным образом жизни», — говорится в пояснительной записке.

Перевод времени по сезонам отменили в 2011 году. Это решение объяснялось тем, что необходимость адаптироваться при переводе часов вызывала стресс для организма.

«Мы не будем переходить на зимнее, мы один раз ещё испытаем неприятность, потому что как раз переход на летнее время всегда — это уменьшение сна на один час, но после этого неприятности закончатся. В то же время у нас будет пролонгированный светлый день», — говорил занимавший тогда пост президента России Дмитрий Медведев.

Во фракции «Единой России», членом которой является Барышев, заявили, что законопроект не был согласован, как этого требует регламент. В таких ситуациях, как правило, партия не поддерживает инициатву, отметил первый заместитель руководителя фракции Андрей Исаев.

«Данный законопроект с фракцией не обсуждался. Он не рассматривался ни координационным, ни каким-либо из экспертных советов. Уведомление фракции, положенное по регламенту, коллега Андрей Барышев также не делал», — сказал он.