Автор законопроекта о возврате сезонного перевода времени прокомментировал свою инициативу

Депутат от «Единой России» Андрей Барышев в беседе с URA.RU прокомментировал свой законопроект, предлагающий вернуть в России сезонный перевод времени.

«Эта инициатива моя, но долгое время поступали просьбы из регионов. Перевод часов существовал с 1980-х годов, и никаких нареканий к такой системе не было. Она поможет сэкономить миллиарды рублей на освещении, предотвратить транспортные коллизии и, конечно, благотворно повлиять на здоровье населения», — заявил он.

По его словам, есть точные расчёты о том, насколько выросло потребление электроэнергии, в частности, после отмены перехода в 2011 году.

Как отметил Барышев в беседе с kp.ru, никакой политики нет, речь идёт о чистой экономике и сохранении здоровья, комфорта людей.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT оценил законопроект о возврате сезонного перевода времени.