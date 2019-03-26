ЕП одобрил предложение об отказе от сезонного перевода часов с 2021 года

Европарламентарии одобрили законопроект об отмене сезонного перевода часов с 2021 года. Об этом информирует пресс-служба ЕП.

Reuters

Отмечается, что инициативу поддержали 410 депутатов, 192 высказались против, ещё 51 парламентарий воздержался. Впоследствии документ вынесут на обсуждение министров транспорта стран ЕС. Ранее сообщалось, что в Государственную думу внесли законопроект, предполагающий возвращение в России сезонного перевода часов. Доцент кафедры экономической безопасности кандидат экономических наук РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию.