ЕП одобрил предложение об отказе от сезонного перевода часов с 2021 года

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Европарламентарии одобрили законопроект об отмене сезонного перевода часов с 2021 года. Об этом информирует пресс-служба ЕП.
ЕП одобрил предложение об отказе от сезонного перевода часов с 2021 года
  • Reuters

Отмечается, что инициативу поддержали 410 депутатов, 192 высказались против, ещё 51 парламентарий воздержался.

Впоследствии документ вынесут на обсуждение министров транспорта стран ЕС.

Ранее сообщалось, что в Государственную думу внесли законопроект, предполагающий возвращение в России сезонного перевода часов.

Доцент кафедры экономической безопасности кандидат экономических наук РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию.

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