В Госдуме прокомментировали законопроект о возврате сезонного перевода времени

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Первый замруководителя думской фракции «Справедливой России», первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов в беседе с ФАН прокомментировал внесение законопроекта, предлагающего вернуть в России сезонный перевод времени.
В Госдуме прокомментировали законопроект о возврате сезонного перевода времени
  • РИА Новости

«Да, в переводе стрелок часов весной и осенью есть свои преимущества. Но есть преимущества и в том, чтобы время не переводить. То есть в этом вопросе всегда будут сторонники и противники переходов на летнее и зимнее время. И непонятно, кто из них прав», — заявил он.

По его мнению, ничего менять не надо, пусть люди привыкнут жить в той временной системе, в которой живут.

Ранее депутат от «Единой России» Андрей Барышев в беседе с URA.RU прокомментировал свой законопроект, предлагающий вернуть в России сезонный перевод времени.

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