В комитете Госдумы по охране здоровья оценили законопроект о возврате летнего времени

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Павел Астахов
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT оценил внесённый на рассмотрение нижней палаты законопроект о возврате летнего времени.
В комитете Госдумы по охране здоровья оценили законопроект о возврате летнего времени
  • Reuters

«Мы в прошлом созыве этим вопросом очень плотно занимались. И настаивали на том, чтобы было принято то решение, которое есть сегодня. Шараханье из одной стороны в другую каждый год нецелесообразно. Поэтому я не поддерживаю данный законопроект. Нужно оставить так, как оно есть», — сказал Тумусов.

Он добавил, что перевод стрелок часов заставит россиян снова адаптироваться к новому времени, многие люди по этой причине могут испытывать большой стресс.

Ранее депутат от «Единой России» Андрей Барышев внёс на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий вернуть в России летнее время. По мнению автора инициативы, рациональное использование светлого времени суток не только сэкономит ресурсы, но и укрепит здоровье россиян.

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