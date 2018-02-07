В комитете Госдумы по охране здоровья оценили законопроект о возврате летнего времени

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT оценил внесённый на рассмотрение нижней палаты законопроект о возврате летнего времени.

«Мы в прошлом созыве этим вопросом очень плотно занимались. И настаивали на том, чтобы было принято то решение, которое есть сегодня. Шараханье из одной стороны в другую каждый год нецелесообразно. Поэтому я не поддерживаю данный законопроект. Нужно оставить так, как оно есть», — сказал Тумусов.

Он добавил, что перевод стрелок часов заставит россиян снова адаптироваться к новому времени, многие люди по этой причине могут испытывать большой стресс.

Ранее депутат от «Единой России» Андрей Барышев внёс на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий вернуть в России летнее время. По мнению автора инициативы, рациональное использование светлого времени суток не только сэкономит ресурсы, но и укрепит здоровье россиян.