В Госдуме предложили вернуть летнее время

Депутат от партии «Единая Россия» Андрей Барышев внёс на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий вернуть в России летнее время. Это следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Проектом предлагается установить московское время равным национальной шкале времени России, соответствующей всемирному координированному времени UTC+4.

По мнению автора инициативы, рациональное использование светлого время суток не только сэкономит ресурсы, но и укрепит здоровье россиян.

Кроме того, депутат отметил, что в Госдуму поступают многочисленные обращения граждан с требованиями вернуть летнее время.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе намерены 8 февраля вынести на голосование резолюцию об отмене перехода на зимнее и летнее время.