В Госдуме предложили вернуть летнее время
- Reuters
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Проектом предлагается установить московское время равным национальной шкале времени России, соответствующей всемирному координированному времени UTC+4.
По мнению автора инициативы, рациональное использование светлого время суток не только сэкономит ресурсы, но и укрепит здоровье россиян.
Кроме того, депутат отметил, что в Госдуму поступают многочисленные обращения граждан с требованиями вернуть летнее время.
Ранее сообщалось, что в Евросоюзе намерены 8 февраля вынести на голосование резолюцию об отмене перехода на зимнее и летнее время.