СМИ: В ЕС собираются проголосовать за резолюцию об отмене перехода на зимнее и летнее время
В Евросоюзе намерены 8 февраля вынести на голосование резолюцию об отмене перехода на зимнее и летнее время.
Об этом сообщает УНИАН.
Данный вопрос был поднят в связи с жалобами людей на ухудшение состояния здоровья из-за перевода часов.
Проект резолюции подготовил комитет Европарламента по вопросам транспорта.
Ранее сообщалось, что власти Евросоюза изучают вопрос целесообразности отмены перехода на летнее время.
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