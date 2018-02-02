СМИ: В ЕС собираются проголосовать за резолюцию об отмене перехода на зимнее и летнее время

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В Евросоюзе намерены 8 февраля вынести на голосование резолюцию об отмене перехода на зимнее и летнее время.

Об этом сообщает УНИАН.

Данный вопрос был поднят в связи с жалобами людей на ухудшение состояния здоровья из-за перевода часов.

Проект резолюции подготовил комитет Европарламента по вопросам транспорта.

Ранее сообщалось, что власти Евросоюза изучают вопрос целесообразности отмены перехода на летнее время.

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