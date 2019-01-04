«Следы взрывчатки не обнаружены»: сотрудники СК завершили осмотр завалов обрушившегося дома в Магнитогорске

В Магнитогорске следователи-криминалисты и эксперты Следственного комитета России завершили осмотр завалов жилого дома, один из подъездов которого обрушился 31 декабря. В ведомстве подчеркнули, что следов взрывчатых веществ или их компонентов обнаружено не было. При этом СК продолжает отрабатывать все версии ЧП. Накануне в Магнитогорске завершилась поисково-спасательная операция, в ходе неё удалось спасти шесть человек, в том числе двоих детей. В результате трагедии погибли 39 человек.

При осмотре завалов обрушившегося подъезда жилого десятиэтажного дома в Магнитогорске следы взрывчатки обнаружены не были. Об этом говорится в пресс-релизе Следственного комитета России.

«Следователи-криминалисты и эксперты СК России завершили осмотр частей завала, изъятых с места обрушения подъезда жилого дома по улице Карла Маркса в городе Магнитогорске. Следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых фрагментах не обнаружено», — заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Она добавила, что следователи продолжают отрабатывать все версии произошедшего. Расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам») продолжается.

Ранее дело было передано в Главное управление по расследованию особо важных дел СК. При этом на месте происшествия по распоряжению главы СК Александра Бастрыкина работала усиленная следственная группа из более 100 специалистов.

Утром 31 декабря в многоэтажном жилом доме Магнитогорска произошёл взрыв, из-за которого обрушился один из двенадцати подъездов. По предварительной версии, причиной ЧП могла стать детонация бытового газа. В первые часы после обрушения секции дома удалось спасти 18 человек, ещё шестеро, в том числе двое детей, были извлечены из-под завалов.

Одним из спасённых стал 10-месячный Ваня Фокин, его обнаружили спустя более 35 часов после инцидента в крайне тяжёлом состоянии. В настоящее время он проходит лечение в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве, его состояние оценивается как стабильное.

Поисково-спасательная операция длилась четыре дня и завершилась в четверг, 3 января. В ней были задействованы около тысячи человек, включая сотрудников ведущих подразделений МЧС России «Центроспас» и центра «Лидер». Кроме того, ежедневно свою помощь спасателям и пострадавшим оказывали порядка 200 волонтёров.

В результате трагедии погибли 39 человек, в том числе шестеро детей.

В пятницу, 4 января, на сайте администрации города Магнитогорска опубликовали имена всех погибших. Также состоялись церемонии прощания с погибшими, одну из них посетил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

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«Глава региона простился с погибшей семьёй — супругами и их дочерью. На эту церемонию пришли более 100 человек. Губернатор возложил цветы и поехал на личный приём граждан, который он проводит уже третий день», — подчеркнул пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин.

Кроме того, по решению властей, на месте трагедии будет обустроен мемориал. Так, на одной из стен дома будут увековечены имена погибших.

К тому же стало известно, что газ в жилой дом по адресу проспект Карла Маркса, 164, больше подаваться не будет. Вместе с тем управляющей компании поручено восстановить тепловой режим в здании. Власти заявили, что пятый и шестой подъезды нуждаются в оперативном ремонте. Несмотря на экспертное заключение о безопасности нахождения и проживания в квартирах, расположенных в подъездах с первого по шестой и девятого по 12-й, будет проведена дополнительная проверка конструкций здания.

«Технические специалисты проведут полное обследование дома», — говорится в сообщении на сайте областного правительства.

Кроме того, отмечается, что сотрудники полиции будут круглосуточно охранять периметр места трагедии. Добавим, что в Магнитогорске сохраняется режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня, но режим ЧС по всей Челябинской области снят.

В региональном правительстве также сообщили, что сумма пожертвований, поступивших на специальный счёт по сбору средств для поддержки пострадавших, составила уже порядка 20,5 млн рублей. В то же время областные выплаты получили 91 человек, им в общей сложности выделили 13 млн рублей.

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» сообщило, что осуществит адресные выплаты пострадавшим, совокупная сумма которых составит примерно 100 млн рублей.

«Средства уже перечислены на счёт магнитогорского благотворительного фонда «Металлург», — говорится в пресс-релизе.