В Магнитогорске установят мемориал памяти жертв обрушения дома

На месте обрушения подъезда жилого многоэтажного дома в Магнитогорске будет установлен мемориал памяти жертв происшествия.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

«На месте трагедии будет произведено благоустройство и появится мемориал. Борис Дубровский поддержал неоднократные обращения жителей с этой просьбой», — говорится в сообщении.

Как заявил ТАСС пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин, на одной стене дома «будут написаны имена погибших, на другой нарисован момент спасения младенца Вани Фокина спасателем Петром Гриценко и изображена икона».

В обсуждении проекта будут участвовать жильцы дома, жители города и власти.

Ранее сообщалось, что местные жители несут цветы, игрушки и свечи к обрушившемуся дому, чтобы почтить память погибших.

3 января поисково-спасательная операция на месте обрушения была завершена. Число погибших составило 39.

Подробнее — в материале RT.