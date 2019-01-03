Число жертв обрушения подъезда дома в Магнитогорске возросло до 39

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Из-под завалов дома в Магнитогорске, подъезд которого обрушился после взрыва бытового газа, извлечено тело ещё одного погибшего, общее число жертв возросло до 39.
Число жертв обрушения подъезда дома в Магнитогорске возросло до 39
  • © Илья Московец
  • РИА Новости

Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

«Извлечено 39-е тело погибшего человека», — написал он.

Об обнаружении тела погибшего, как передаёт Интерфакс, заявили и в МЧС России. Как указывает агентство, остаётся неизвестной судьба двух человек.

Ранее сообщалось о 38 погибших

Как заявляли в Минздраве по региону, состояние пострадавших в результате обрушения дома оценивается как стабильное.

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