Поисково-спасательная операция в Магнитогорске завершена

Поисково-спасательная операция на месте обрушения подъезда жилого многоэтажного дома в Магнитогорске, которое произошло после взрыва газа, закончена. Об этом заявил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.

«Полчаса назад извлекли последнее тело. И мы гарантируем, что больше в здании погибших людей нет, поэтому поисково-спасательная операция нами заканчивается и переходит в некую стадию инженерно-строительную. На этом функции МЧС России завершаются», — сказал он.

Ранее из-под завалов дома в Магнитогорске было извлечено тело 39-го погибшего.

31 декабря в Магнитогорске после взрыва газа произошло обрушение подъезда жилого дома.