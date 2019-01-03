Поисково-спасательная операция в Магнитогорске завершена
- © Пресс-служба президента России
- РИА Новости
«Полчаса назад извлекли последнее тело. И мы гарантируем, что больше в здании погибших людей нет, поэтому поисково-спасательная операция нами заканчивается и переходит в некую стадию инженерно-строительную. На этом функции МЧС России завершаются», — сказал он.
Ранее из-под завалов дома в Магнитогорске было извлечено тело 39-го погибшего.
31 декабря в Магнитогорске после взрыва газа произошло обрушение подъезда жилого дома.