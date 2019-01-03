Поисково-спасательная операция в Магнитогорске завершена

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RT
Поисково-спасательная операция на месте обрушения подъезда жилого многоэтажного дома в Магнитогорске, которое произошло после взрыва газа, закончена. Об этом заявил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.
Поисково-спасательная операция в Магнитогорске завершена
  • © Пресс-служба президента России
  • РИА Новости

«Полчаса назад извлекли последнее тело. И мы гарантируем, что больше в здании погибших людей нет, поэтому поисково-спасательная операция нами заканчивается и переходит в некую стадию инженерно-строительную. На этом функции МЧС России завершаются», — сказал он.

Ранее из-под завалов дома в Магнитогорске было извлечено тело 39-го погибшего.

31 декабря в Магнитогорске после взрыва газа произошло обрушение подъезда жилого дома. 

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