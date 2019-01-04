«Предстоит осмыслить причины трагедии»: опознаны все жертвы обрушения дома в Магнитогорске

Все 39 погибших при обрушении подъезда дома в Магнитогорске опознаны, сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области. Глава региона Борис Дубровский поблагодарил сотрудников МЧС, которые четыре дня круглосуточно разбирали завалы на месте ЧП. В пятницу, 4 января, федеральные подразделения покидают Магнитогорск, однако местные экстренные службы продолжают работу. За ночь им удалось вызволить из соседних с обрушившейся секцией подъездов семь домашних животных. В ближайшее время специалисты начнут демонтаж непригодной для жилья части дома. Тем временем состояние пострадавших медики оценивают как стабильное.

Все 39 погибших при обрушении жилого дома в Магнитогорске опознаны, сообщили в пресс-службе администрации города. Ранее эту информацию подтвердил первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поблагодарил спасателей, которые круглосуточно работали на месте трагедии.

«Сложно выразить всё то, что творится в наших сердцах... Я от лица всех жителей Челябинской области благодарю вас за то, что вы здесь спасли жизни, в кратчайшие сроки ликвидировали первичные последствия чрезвычайной ситуации, — заявил Дубровский. — Нам ещё всем предстоит пережить последствия, нам предстоит жить с этим, осмыслить причины, максимально помочь пострадавшим, но вы сделали свою работу, сделали её честно, рискуя своей жизнью. Мы благодарны вам безмерно».

Как сообщили в МЧС, 18 человек спасателям удалось спасти в первые часы после обрушения подъезда, ещё шестеро, в том числе двое детей, были извлечены из-под завала.

«С использованием специальной высотной техники из полуразрушенных квартир седьмого подъезда многоэтажки в первые часы после трагедии были спасены 18 человек, еще шестерых человек, том числе двоих детей, сотрудники МЧС спасли в ходе дальнейшей операции уже непосредственно при разборе завала», — приводит ТАСС заявление пресс-службы ведомства.

В поисково-спасательной операции принимали участие около 1 тыс. человек, в том числе сотрудники ведущих подразделений МЧС России «Центроспас» и центра «Лидер». Отмечается, что 4 января федеральная группировка спасателей покинула Магнитогорск.

Кроме того, уже после завершения поисково-спасательной операции сотрудники МЧС обследовали квартиры, прилегающие к обрушившемуся подъезду, и вытащили из них шесть кошек и собаку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Челябинской области.

Местные экстренные службы продолжают работу. Как сообщает губернатор Челябинской области Борис Дубровский, вокруг места трагедии возводится строительный забор, а прилегающие к обрушившейся секции подъезды будут демонтированы.

Накануне об этом также говорил начальник управления архитектуры и градостроительства Магнитогорска Илья Рассоха.

«Решение будет принимать комиссия в течение нескольких дней. Однозначно седьмой и восьмой подъезды будут снесены», — подчеркнул Рассоха.

Чиновник отметил, что комиссия также определит, пригодны ли для проживания другие секции дома.

Также в администрации Магнитогорска отметили, что 9 января в уцелевшие подъезды начнёт поступать горячая вода. «Горячее водоснабжение будет восстановлено в 9-м, 10-м, 11-м и 12-м подъездах 9 января. Сейчас ведутся работы по восстановлению системы», — заявил ТАСС представитель местных властей.

Состояние пострадавших — стабильное

Пять пострадавших в результате обрушения жилого дома проходят лечение в больницах. Три человека — в Магнитогорске, один — в Челябинске, а 10-месячного Ваню Фокина, который провёл под завалами более 35 часов, ранее перевезли в Москву.

В четверг, 3 января, медики НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве, где находится 10-месячный Ваня Фокин, отметили некоторое улучшение его состояния. По информации на 08:00 пятницы, 4 января, состояние ребёнка остаётся стабильным. Мама мальчика также находится в столице, она обеспечена всем необходимым.

«Сегодня встречались с мамой Ивана. Она живет в гостинице, обеспечена всем необходимым — продуктами, автотранспортом. Бытовые вопросы решены, с ней работает фонд «Доктор Лиза». Сейчас ей не требуется избыточное внимание, она прежде всего думает о ребенке», — приводит РИА Новости слова главы постпредства Челябинской области при правительстве России Александра Шепилова.

Ещё один пострадавший — гражданин Таджикистана — был прооперирован, его состояние улучшилось. Об этом сообщил генконсул Таджикистана в Екатеринбурге Сафар Сафаров.

Власти, а также неравнодушные люди оказывают поддержку пострадавшим и семьям погибших. На специальный счёт, по информации пресс-службы губернатора Челябинской области, поступило более 19,3 млн рублей. Также пострадавшие смогли в кратчайшие сроки получить около 60 восстановленных документов.

В пятницу пройдут похороны шести погибших при обрушении подъезда. Кроме того, на родину отправят тела опознанных граждан Таджикистана — женщины и трёх её несовершеннолетних детей.