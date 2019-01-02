На месте ЧП в Магнитогорске работают более 100 следователей и криминалистов

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Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что на месте обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске работает усиленная следственная группа, в составе которой более 100 следователей и криминалистов.

«Распоряжением председателя СК России сформирована и работает на месте происшествия усиленная следственная группа из числа более 100 следователей и криминалистов центрального аппарата и регионального подразделения СК России», — цитирует её РИА Новости.

Она также сообщила, что председатель СК России Александр Бастрыкин провёл совещания и заслушал доклады по факту инцидента.

«В дальнейшем председатель СК России провёл отдельное совещание со следственной группой и оперативными сотрудниками МВД и ФСБ России, на котором поручил оказать оперативное сопровождение следователям по отработке всех возможных версий произошедшего», — добавила Петренко.

Ранее стало известно, что из-под завалов дома извлекли тело девятого погибшего.

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Недавно стало известно, что расследованием ЧП займётся Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России.

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