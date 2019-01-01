Путин поблагодарил работающих на месте ЧП в Магнитогорске спасателей

Президент России Владимир Путин выразил благодарность спасателям, работающим на месте обрушения дома в Магнитогорске.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента.

Отмечается, что Путин в телефонных разговорах с работающими в Магнитогорске офицерами группы МЧС — капитаном Андреем Вальманом и подполковником Петром Гриценко — выразил им и всем членам группы спасателей благодарность за самоотверженную работу.

Ранее стало известно, что из-под завалов дома извлекли тело девятого погибшего.

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Недавно стало известно, что расследованием ЧП займётся Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России.