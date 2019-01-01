Главное управление СК по особо важным делам будет расследовать ЧП в Магнитогорске
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- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Уголовное дело, возбуждённое по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), было передано для дальнейшего расследования в Главное управление по расследованию особо важных дел СК России», — указывается в заявлении.
Отмечается, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин также поручил криминалистам из центрального аппарата СК России, имеющим опыт расследования подобных инцидентов, помочь в этом деле. Они уже работают на месте взрыва.
Ранее Бастрыкин прибыл на место ЧП в Магнитогорске.
31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. По последним данным, погибли девять человек.