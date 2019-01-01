Главное управление СК по особо важным делам будет расследовать ЧП в Магнитогорске

В Следственном комитете заявили, что расследованием уголовного дела в связи с произошедшим в Магнитогорске займётся Главное управление по расследованию особо важных дел.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Уголовное дело, возбуждённое по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), было передано для дальнейшего расследования в Главное управление по расследованию особо важных дел СК России», — указывается в заявлении.

Отмечается, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин также поручил криминалистам из центрального аппарата СК России, имеющим опыт расследования подобных инцидентов, помочь в этом деле. Они уже работают на месте взрыва.

Ранее Бастрыкин прибыл на место ЧП в Магнитогорске.

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. По последним данным, погибли девять человек.