Главное управление СК по особо важным делам будет расследовать ЧП в Магнитогорске

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В Следственном комитете заявили, что расследованием уголовного дела в связи с произошедшим в Магнитогорске займётся Главное управление по расследованию особо важных дел.
Главное управление СК по особо важным делам будет расследовать ЧП в Магнитогорске
  • © Пресс-служба Президента России
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Уголовное дело, возбуждённое по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), было передано для дальнейшего расследования в Главное управление по расследованию особо важных дел СК России», — указывается в заявлении. 

Отмечается, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин также поручил криминалистам из центрального аппарата СК России, имеющим опыт расследования подобных инцидентов, помочь в этом деле. Они уже работают на месте взрыва.

Ранее Бастрыкин прибыл на место ЧП в Магнитогорске.

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. По последним данным, погибли девять человек.

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