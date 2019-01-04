Дубровский принял участие в церемонии прощания с погибшими в Магнитогорске

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял участие в церемонии прощания с семьёй, которая погибла при обрушении подъезда дома в Магнитогорске.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы региона Дмитрия Федечкина.

«Глава региона простился с погибшей семьёй — супругами и их дочерью. На эту церемонию пришли более 100 человек. Губернатор возложил цветы и поехал на личный приём граждан, который он проводит уже третий день», — сообщил он.

Как передаёт kp.ru, супругам было по 31 году: он работал на заводе, она преподавала иностранный язык. С ними погибла их дочь, которой был один год.

Ранее власти региона заявили, что на месте ЧП в Магнитогорске установят мемориал памяти жертв происшествия.

31 декабря в городе после взрыва газа обрушился подъезд жилого многоэтажного дома. Жертвами трагедии стали 39 человек.