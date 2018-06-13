«Продолжение тренда»: какие изменения произошли в администрации президента

Российский лидер Владимир Путин утвердил обновлённый состав администрации президента РФ. Многие из тех, кто в него входил ранее, остались на своих постах: Антон Вайно был вновь назначен главой президентской администрации, а Алексей Громов и Сергей Кириенко — его первыми заместителями. Свой пост сохранил и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Между тем команду покинули несколько советников и помощников главы государства, также уменьшилось общее число таких должностей.

Российский лидер Владимир Путин утвердил новый состав администрации президента. Большинство сотрудников сохранили свои посты.

Так, главой администрации президента РФ вновь назначен Антон Вайно. Он занимает эту должность руководителя с августа 2016 года.

«Назначить Вайно Антона Эдуардовича руководителем администрации президента Российской Федерации», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Свои должности также сохранили два первых заместителя руководителя президентской администрации — Алексей Громов и Сергей Кириенко. Громов находится на этом посту с 2012 года, Кириенко — с 2016-го.

На должность заместителя главы администрации Кремля — пресс-секретаря вновь назначен Дмитрий Песков.

«Назначить Пескова Дмитрия Сергеевича заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации — пресс-секретарём президента Российской Федерации», — отмечается в указе президента России.

В пресс-службе Путина Песков работает с 2000 года. После победы Путина на президентских выборах в 2012 году Песков сменил на должности пресс-секретаря главы государства Наталью Тимакову.

Дмитрий Песков

© Sergei Karpukhin / Reuters

Посты заместителей руководителей администрации также сохранили Магомедсалам Магомедов и Владимир Островенко. Руководителем протокола президента вновь назначен Владислав Китаев, сменивший в 2016 году на этой должности Магомедова.

Помощники

Свои посты в администрации президента сохранили и большинство его помощников. На занимаемых должностях остались Андрей Белоусов, Лариса Брычёва, Игорь Левитин, Владислав Сурков, Юрий Ушаков и Андрей Фурсенко.

Переназначение Фурсенко стало логичным шагом, уверен директор экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков.

«Когда ты передаёшь дела, уже переходя с поста министра на позицию помощника, ты лучше и шире можешь держаться тех вопросов, которые возникают, через внутренний определённый контроль, с одной стороны. С другой стороны — давать критический взгляд на те или иные инициативы и предложения, которые могут являться министерству, поэтому это вполне логичный шаг», — цитирует Калмыкова РИА Новости.

Андрей Фурсенко

© Максим Блинов / РИА Новости

Кроме того, помощниками президента стали Дмитрий Калимулин, Анатолий Серышев и Дмитрий Шальков. Последний будет совмещать эту должность с работой начальника контрольного управления президента. Ранее этот пост занимал Калимулин.

Серышев, в свою очередь, пришёл в администрацию президентства из Федеральной таможенной службы, где являлся заместителем руководителя ведомства с 2016 года. До этого он работал на разных должностях в Управлении Федеральной службы безопасности России по Иркутской области и в УФСБ России по Республике Карелия.

При этом свои должности покинули Евгений Школов, Игорь Щеголев, Николай Цуканов и Владимир Кожин, который курировал военно-техническое сотрудничество.

Советники

Таким образом, теперь у президента будет девять помощников вместо десяти. Также Путин уменьшил число советников. Свои посты сохранили Сергей Глазьев, Антон Кобяков, Александра Левицкая, Владимир Толстой, Михаил Федотов и Вениамин Яковлев.

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От занимаемой должности освобождён Герман Клименко, который курировал вопросы интернета.

«Освободить Клименко Германа Сергеевича от должности советника президента Российской Федерации», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также свой пост в администрации покинул Сергей Григоров.

Полномочным представителем президента в Совете Федерации вновь назначен Артур Муравьёв, а аналогичную должность в Госдуме снова займёт Гарри Минх. Полпредом главы государства в Конституционном суде станет Михаил Кротов.

Изменения в составе администрации российского президента в беседе с RT прокомментировал политолог Андрей Колядин, член правления Российской ассоциации политических консультантов. По его словам, глава государства предпочитает работать с теми людьми, которых хорошо знает.

«Это продолжение тренда, который мы заметили при формировании правительства, когда президент опирается на тех людей, которых он знает, с которыми работал и в которых абсолютно уверен. Видимо, задачи стоят настолько серьёзные, что внутренне он не может позволить делать ставку в основных должностях на людей, которых не знает», — заключил Колядин.