Путин переназначил Громова и Кириенко первыми заместителями главы администрации президента
Российский лидер Владимир Путин назначил Алексея Громова и Сергея Кириенко первыми заместителями руководителя администрации президента.
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Об этом сообщается на сайте Кремля.
Кроме того, Путин назначил Магомедсалама Магомедова и Владимира Островенко заместителями руководителя администрации президента.
Ранее сообщалось, что Путин переназначил Антона Вайно на должность главы администрации президента России.
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