Путин переназначил Громова и Кириенко первыми заместителями главы администрации президента

Российский лидер Владимир Путин назначил Алексея Громова и Сергея Кириенко первыми заместителями руководителя администрации президента.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, Путин назначил Магомедсалама Магомедова и Владимира Островенко заместителями руководителя администрации президента.

Ранее сообщалось, что Путин переназначил Антона Вайно на должность главы администрации президента России.