Вайно вновь назначен главой администрации президента России
Российский лидер Владимир Путин своим указом вновь назначил Антона Вайно на должность главы администрации президента России.
- © Kremlin Pool
- globallookpress.com
«Назначить Вайно Антона Эдуардовича руководителем администрации президента Российской Федерации», — говорится на сайте Кремля.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
18 мая российский лидер Владимир Путин подписал указы о составе нового правительства. Кроме того, он утвердил всех вице-премьеров.
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