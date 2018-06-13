Вайно вновь назначен главой администрации президента России

Российский лидер Владимир Путин своим указом вновь назначил Антона Вайно на должность главы администрации президента России.

«Назначить Вайно Антона Эдуардовича руководителем администрации президента Российской Федерации», — говорится на сайте Кремля.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

18 мая российский лидер Владимир Путин подписал указы о составе нового правительства. Кроме того, он утвердил всех вице-премьеров.