Вайно вновь назначен главой администрации президента России

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин своим указом вновь назначил Антона Вайно на должность главы администрации президента России.
Вайно вновь назначен главой администрации президента России
  • © Kremlin Pool
  • globallookpress.com

«Назначить Вайно Антона Эдуардовича руководителем администрации президента Российской Федерации», — говорится на сайте Кремля.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

18 мая российский лидер Владимир Путин подписал указы о составе нового правительства. Кроме того, он утвердил всех вице-премьеров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Политика
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить