Медведев подписал документ о распределении обязанностей между вице-премьерами

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ о распределении обязанностей между вице-премьерами. Об этом сообщает РИА Новости.
Медведев подписал документ о распределении обязанностей между вице-премьерами
  • © Дмитрий Астахов
  • РИА Новости

Согласно документу, первый вице-премьер Антон Силуанов будет курировать в кабмине всю финансово-экономическую политику, включая нацпроекты по малому бизнесу, по занятости и по международной кооперации.

Вице-премьер России Дмитрий Козак будет курировать в правительстве промышленность, ТЭК, техрегулирование и технадзор. Юрий Борисов на своём посту будет заниматься вопросами ОПК. Алексей Гордеев будет курировать в кабмине выполнение нацпроекта в сфере экологии, а также природопользование, охрану окружающей среды, экологический надзор.

Константин Чуйченко будет курировать планирование работы правительства, контроль за исполнением решений, эффективностью работы федеральных органов исполнительной власти, вопросы госслужбы. Максим Акимов займётся выполнением нацпрограммы «Цифровая экономика» и нацпроекта по созданию безопасных и качественных автодорог, а также будет курировать транспорт, связь, инновации.

Виталий Мутко на посту вице-премьера в рамках реализации нацпроекта займётся жильём и городской средой, строительством и ЖКХ, жилищной политикой, развитием регионов.

Юрий Трутнев на посту вице-премьера будет заниматься социально-экономическим развитием Дальнего Востока и российской Арктики. Ольга Голодец будет заниматься культурой, спортом, туризмом, Татьяна Голикова займётся нацпрограммами по демографии, а также по здравоохранению, образованию и науке.

18 мая российский лидер Владимир Путин подписал указы о составе нового правительства. Кроме того, он утвердил всех вице-премьеров.

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