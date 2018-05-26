Путин: перед новым правительством стоят цели принципиально нового уровня

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Новому российскому правительству предстоит решить крайне ответственные задачи, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами кабмина.
Путин: перед новым правительством стоят цели принципиально нового уровня
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«Вы вошли в состав правительства России, перед которым стоят не просто сложные, а крайне ответственные задачи. Это цели принципиально нового уровня, от их достижения зависит жизнеспособность нашей страны, энергия её развития, её будущее», — сказал глава государства.

По его словам, кабмин не может позволить себе ссылаться на какие-то обстоятельства, которые сделают невозможным выполнение поставленных перед ним задач.

«Работа предстоит большая, содержательная и очень интересная. Я желаю вам сил, энергии, здоровья, чтобы всем хватило на эту масштабную работу, и успеха», — отметил Путин.

26 мая Путин проводит первую встречу с новым правительством. 

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