Путин: перед новым правительством стоят цели принципиально нового уровня

Новому российскому правительству предстоит решить крайне ответственные задачи, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами кабмина.

«Вы вошли в состав правительства России, перед которым стоят не просто сложные, а крайне ответственные задачи. Это цели принципиально нового уровня, от их достижения зависит жизнеспособность нашей страны, энергия её развития, её будущее», — сказал глава государства.

По его словам, кабмин не может позволить себе ссылаться на какие-то обстоятельства, которые сделают невозможным выполнение поставленных перед ним задач.

«Работа предстоит большая, содержательная и очень интересная. Я желаю вам сил, энергии, здоровья, чтобы всем хватило на эту масштабную работу, и успеха», — отметил Путин.

26 мая Путин проводит первую встречу с новым правительством.