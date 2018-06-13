Сурков и Ушаков сохранили посты помощников президента России

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Президент России Владимир Путин переназначил Владимира Суркова и Юрия Ушакова на должности помощников главы государства. Соответствующие указы опубликованы на сайте Кремля.
Сурков и Ушаков сохранили посты помощников президента России
  • © РИА Новости

Согласно документам, посты помощников также сохранят Игорь Левитин, Андрей Фурсенко, Лариса Брычёва, Андрей Белоусов и Дмитрий Калимулин.

Новыми помощниками президента стали Анатолий Серышев и Дмитрий Шальков.

Ранее сообщалось, что Путин вновь назначил Антона Вайно на должность главы администрации Кремля.

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