Сурков и Ушаков сохранили посты помощников президента России
Президент России Владимир Путин переназначил Владимира Суркова и Юрия Ушакова на должности помощников главы государства. Соответствующие указы опубликованы на сайте Кремля.
- © РИА Новости
Согласно документам, посты помощников также сохранят Игорь Левитин, Андрей Фурсенко, Лариса Брычёва, Андрей Белоусов и Дмитрий Калимулин.
Новыми помощниками президента стали Анатолий Серышев и Дмитрий Шальков.
Ранее сообщалось, что Путин вновь назначил Антона Вайно на должность главы администрации Кремля.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему: