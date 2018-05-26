«Не просто сложные, а крайне ответственные задачи»: Путин провёл первую встречу с новым составом правительства

Перед правительством России стоят крайне ответственные задачи, от выполнения которых зависит развитие и будущее страны. Об этом заявил Владимир Путин на первой встрече с новым составом кабинета министров. Глава государства призвал членов правительства проявлять инициативу и искать нестандартные подходы. 7 мая президент подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года». До 1 октября главы ведомств должны выработать механизмы реализации планов российского лидера.

В субботу, 26 мая, президент России Владимир Путин провёл первую встречу с новым правительством. В своей вступительной речи глава государства отметил, что кабмин должен максимально быстро разработать планы выполнения майского указа. Документ определяет национальные цели развития страны до 2024 года.

«Вы вошли в состав правительства России, перед которым стоят не просто сложные, а крайне ответственные задачи. Это цели принципиально нового уровня, от их достижения зависит жизнеспособность нашей страны, энергия её развития, её будущее», — заявил Путин, открывая заседание.

Глава государства отметил, что правительству необходимо проработать механизмы выполнения поставленных задач, в том числе продумать ресурсное обеспечение. По его словам, этот фундаментальный пласт работы необходимо завершить до 1 октября. Путин подчеркнул, что от данного этапа будет зависеть, насколько успешной и результативной будет дальнейшая работа. Не может быть никаких ссылок на обстоятельства, помешавшие выполнить работу, добавил российский лидер.

«Вы должны проявлять инициативу, находить нестандартные подходы, утверждать современный стиль управления. Здесь, в правительстве, будут решаться ключевые вопросы прорывного развития России... Именно здесь должен находиться мотор, двигатель обновления и перемен во всех сферах жизни. Ритм и энергию вашей работы должна чувствовать вся страна», — заметил Путин.

Также российский лидер призвал кабмин быть примером конструктивного сотрудничества с гражданским обществом и политическими партиями, а также продолжать практику общественного и гражданского контроля.

Указанные цели

7 мая Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Среди указанных в документе целей — увеличение численности населения и повышение уровня жизни, двукратное снижение уровня бедности, а также создание условий для прорыва в научно-технологическом и социально-экономическом развитии России.

Кроме того, президент поставил перед руководством страны ещё одну задачу: в течение ближайших шести лет Россия должна войти в число пяти крупнейших экономик мира.

«По паритету покупательной способности мы практически близки к этому, был момент даже, когда мы вошли в эту пятёрку. По разным показателям движение происходит то вниз, то вверх, но мы ставим своей задачей закрепиться в этой пятёрке, и так оно, я уверен, и будет», — заявил Путин позднее на полях Петербургского экономического форума.

По словам главы правительства Дмитрия Медведева, на реализацию указа потребуется около 8 трлн рублей.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова уже заявила о возможности увеличения средней продолжительности жизни россиян до показателей, определённых в указе президента: 78 лет к 2024 году и 80 лет — к 2030.

«Я к этому отношусь очень позитивно, потому что чем выше планка, тем мы вынуждены будем более жёстко сконцентрировать наши усилия», — приводит её слова РИА Новости.

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В свою очередь, вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова подчеркнула, что реализация обозначенных в указе национальных приоритетов является стратегической задачей в сферах науки и образования. Она также предположила, что порядка 2,5 трлн рублей будет выделено на соцблок.

При этом в Минфине уже предложили увеличить расходы на высшее образование в 2018 году. Основанием для роста трат стало поручение Путина, согласно которому через шесть лет Россия должна входить в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.

Кроме того, в министерствах обороны и природы заявили об отдельных структурах, которые займутся реализацией президентского указа.

«Используется проектный подход»

Политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин в разговоре с RT подчеркнул, что стратегические цели документа были сформулированы достаточно конкретно.

«Главные задачи — повышение качества жизни российских граждан, а также вхождение в ведущую пятёрку экономик мира, повышение производительности труда, повышении продолжительности жизни с конкретным обозначением показателя, территориальное развитие», — подчеркнул политолог.

По его словам, на ПМЭФ прозвучал принципиально важный тезис о необходимости обновления региональных команд. Это означает, что заданная политика прорывного развития будет реализовываться в рамках расширенной управленческой команды, добавил собеседник RT.

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«Фактически субъектом политики прорывного развития становится всё российское общество, начиная от управленцев самого верхнего уровня и заканчивая теми, кого можно назвать активными гражданами. О предыдущих майских указах говорят, что они реализовывались в режиме ручного управления. В этот раз управленческие технологии меняются, используется проектный подход и методология маршрутных карт», — подчеркнул Зудин.

Поставленные перед новым правительством задачи предполагают значительные изменения инфраструктуры в России, заявил в беседе с RT политолог, член правления Российской ассоциации политических консультантов Андрей Колядин. По его словам, перемены коснутся различных экономических проектов — от увеличения объёмов строительства и улучшения качества дорог до серьёзных соцпроектов и развития здравоохранения.

«Задачи озвучены, финансовые ресурсы под них тоже озвучены. Соответственно, задача нового правительства — разработать пути решения этих очень амбициозных задач и в течение шести лет выполнить их. Как мы помним по предыдущим майским указам, Владимир Путин, несмотря на изменение внешней и внутренней конъюнктуры, достаточно жёстко требовал выполнения этих указов. Хотя они не были выполнены полностью, но тем не менее, по разным данным, это около 94% выполнения», — подчеркнул политолог.

Эксперт отметил амбициозность целей, поставленных перед новым правительством. По мнению Колядина, их достижение сильно изменит жизнь россиян.

«Если сейчас все эти темы, которые были озвучены в новых указах — и пятая экономика мира, и цифровизация, и улучшение жизни людей, здоровья, повышение продолжительности жизни, и инфраструктурные проекты, — если всё это будет выполнено хотя бы на 95—97%, то мы будем жить в совершенно другом мире», — заключил Колядин.