Минприроды подготовит спецпроект для реализации нового майского указа
Соответствующее поручение дал глава министерства Дмитрий Кобылкин.
Особое внимание он попросил уделить мерам, направленным на сохранение лесов. По словам министра, в настоящее время сформировался дисбаланс в системе управления профилактикой лесных пожаров между федеральными и региональными органами власти.
Как отметил Кобылкин, полномочия по авиапатрулированию лесов следует передать Авиалесохране, подведомственной Рослесхозу.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал ряд поручений членам кабмина по достижению национальных целей и выполнению стратегических задач развития страны до 2024 года, которые содержатся в майском указе Путина.
7 мая директор института политических исследований Сергей Марков в беседе с ФАН прокомментировал новые майские указы.