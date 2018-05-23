Минприроды подготовит спецпроект для реализации нового майского указа

Минприроды подготовит специальный проект «Экология» для реализации майского указа президента России Владимира Путина, передаёт «Газета.Ru» со ссылкой на сайт ведомства.

Соответствующее поручение дал глава министерства Дмитрий Кобылкин.

Особое внимание он попросил уделить мерам, направленным на сохранение лесов. По словам министра, в настоящее время сформировался дисбаланс в системе управления профилактикой лесных пожаров между федеральными и региональными органами власти.

Как отметил Кобылкин, полномочия по авиапатрулированию лесов следует передать Авиалесохране, подведомственной Рослесхозу.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал ряд поручений членам кабмина по достижению национальных целей и выполнению стратегических задач развития страны до 2024 года, которые содержатся в майском указе Путина.

7 мая директор института политических исследований Сергей Марков в беседе с ФАН прокомментировал новые майские указы.