Правительство отчиталось о выполнении майских указов 2012 года на 94,1%

Поручения, содержащиеся в пакете майских указов 2012 года, выполнены на 94,1%, сообщается на сайте правительства.

Как отмечается, всего в указах содержатся 218 поручений, из которых должно было быть выполнено 202.

«Выполнено и снято с контроля 190 поручений — 94,1% от числа поручений, которые должны были быть выполнены к настоящему времени», — говорится в документе.

Сейчас на исполнении находится 28 поручений, добавили в кабмине.

Ранее президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву проработать направления, где майские указы выполнены не на 100%.