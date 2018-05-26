Опасности протекционизма и отмена санкций: о чём говорили на ПМЭФ-2018

Петербургский международный экономический форум 2018 года, возможно, стал самым ожидаемым за последние годы. Представители нового кабинета министров обозначили контуры экономической политики на ближайшие шесть лет. Налоговая система останется стабильной, пусть и с «донастройками», а пенсии будут накапливаться в частных фондах. При этом на пути к росту ВВП по-прежнему стоят санкции. Россия выступает противником торгового протекционизма, а Китай совершенно не заинтересован в торговых войнах. МВФ призывает мировое сообщество пересмотреть ограничительную практику последних лет. RT собрал самые важные и громкие заявления участников форума.

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Главным событием первого дня форума стала сессия с участием главы МВФ Кристин Лагард, первого зампреда правительства — министра финансов Антона Силуанова, а также главы Минэкономразвития Максима Орешкина, председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной и нового главы Счётной палаты — Алексея Кудрина.

Участники дискуссии пытались понять, как именно Россия может достичь темпов роста ВВП в 3,5% на ближайшие шесть лет. Камнем преткновения стал вопрос, стоит ли увеличивать государственный долг.

Алексей Кудрин призывал правительство инвестировать активнее: увеличивать приток средств в образование, здравоохранение и инфраструктуру. По мнению главы Счётной палаты, сейчас для этого очень удобный момент: цены на нефть вновь демонстрируют восстановительный рост. В таких условиях низкий госдолг может стать источником ресурсов для экономического рывка, уверен федеральный аудитор.

Однако Антон Силуанов традиционно выступает за консервативную и осторожную политику. Нефтяные сверхдоходы следует копить, а инвестировать необходимо продуманно и осторожно, причём преимущественно в инфраструктурные проекты, которые с высокой долей вероятности обеспечат необходимый экономический рост.

Эльвира Набиуллина подчеркнула, что банковский сектор готов вкладываться в рост российской экономики. Глава ЦБ призвала правительство поскорее определиться с целями для госинвестиций.

«С точки зрения капитала и ликвидности банковская система готова финансировать экономику. Капитала достаточно, в процессе оздоровления банковской системы он стал менее нарисованным», — заявила глава ЦБ.

Антон Силуанов заверил, что налоговая нагрузка в стране в ближайшее время останется прежней. Однако не исключил «донастройку» фискальных параметров.

«Тигр готовится к прыжку»

На второй день форума пришёлся пик деловой активности. Так, Алексей Кудрин назвал российское правительство тигром, готовящимся к прыжку.

«Мы в ближайшее время узнаем про самые прорывные, продвинутые реформы», — заявил глава Счётной палаты.

Впрочем, в отличие от прошлогоднего ПМЭФ, бизнес-элита максимально сохраняла дистанцию в кулуарах форума.

«У меня лично всё хорошо, мы ожидаем рост портфеля Тинькофф Банка более чем на 40% по итогам 2017 года, под санкции не попали, и эти вопросы — совершенно не моя тема», — рассказал RT глава совета директоров Тинькофф Банка Олег Тиньков.

Бизнесмен Александр Лебедев в беседе с RT напомнил, что санкции позитивно отразились на некоторых отраслях российской экономики, в частности на сельском хозяйстве.

«На западе есть некоторая паранойя в отношении России и россиян, совершенно абсурдная. На мой взгляд, текущая политика Трампа становится контрпродуктивной: в случае с Китаем у США получилось добиться своей выгоды. Возможно, получится добиться желаемого в случае с Северной Кореей. Однако, на мой взгляд, американцы зря вышли из режима договорённостей с Ираном — на эту страну было оказано максимальное давление. Иран выполняет свои договорённости. Зачем ужесточать режим на ровном месте?» — сказал Александр Лебедев.

В ожидании ценовых рекордов

Глава «Роснефти» Игорь Сечин в выступлении на форуме выразил серьёзную обеспокоенность санкционной политикой США.

Он напомнил, что спрос на углеводороды к 2040 году в мире будет выше, при этом объём выбывающих мощностей составит около 40 млн баррелей нефти ежегодно. Однако мировой энергетический рынок становится непредсказуемым из-за протекционистской политики Соединённых Штатов.

«Использование санкций в целях создания конкурентного преимущества в реальных отраслях экономики становится обычным явлением. При этом такие действия, по мнению их безответственных инициаторов, не нуждаются в каких-либо аргументах для обоснования. Следует отметить, что США последовательно проводили политику непринятия международных договоров, которые бы позволили оспаривать их действия на глобальных площадках. По сути, судебная защита и справедливый рыночный арбитраж исключаются», — заявил Игорь Сечин.

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По подсчётам «Роснефти», благодаря ослаблению режима санкций в конце 2015 года добыча жидких углеводородов в 2016—2017 годах в Иране выросла на треть, достигнув 4,7 млн баррелей в сутки. В сумме с запасами Венесуэлы и России общий объём углеводородов, подвергшихся односторонним ограничениям, составляет около трети мировых запасов нефти. «Это своеобразный негативный рекорд — такого до сих пор не было в истории мирового рынка», — подчеркнул Игорь Сечин.

По его мнению, политика санкций и ультиматумов в применении к углеводородам может привести к санкционному «суперциклу». Уже в ближайшей перспективе рынок может достичь новых ценовых рекордов.

С оценкой главы «Роснефти» согласны и эксперты. В частности, аналитик Merrill Lynch Карен Костанян сообщил RT, что банк уже пересмотрел свой прогноз по ценам на нефть. В следующем году котировки могут достичь уровня в $90—100 за баррель.

Обеспокоенность протекционизмом выразили также глава трейдинговой компании Glencore Айван Глазенберг. «Я считаю, что никто из нас не сможет остаться в стороне, и нам придётся увязнуть в санкциях в ближайшие недели и месяцы», — считает топ-менеджер.

Переосмыслить санкции

Теме протекционизма на глобальных рынках было посвящено ключевое событие форума — пленарная сессия с участием президента России Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Японии Синдзо Абэ, а также зампредседателя КНР Ван Цишаня и директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард.

«Пренебрежение правовыми нормами, срыв действующих договорённостей, а также потеря доверия между партнёрами способны привести к системному кризису, с которым мир ещё не сталкивался. И давно уже не сталкивался: он затронет всех без исключения», — заявил Владимир Путин.

По мнению главы государства, пока мировой энергетический рынок сбалансирован. Тем не менее борьба за покрытие спроса становится всё острее. Так, 25 мая госсекретарь США Майк Помпео заявил в конгрессе, что страна готова сделать всё возможное для срыва строительства газопровода «Северный поток — 2». Однако экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер на ПМЭФ заявил, что альтернативы газопроводу у ЕС нет.

Выступивший на пленарной сессии зампредседателя КНР Ван Цишань подчеркнул, что Китай не хочет торговой войны с США, так как в ней не будет победителей. В современном мире войны ведутся «с нулевой суммой», заверил Цишань.

В свою очередь, глава Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что санкционный режим как инструмент воздействия необходимо переосмыслить.

«Это касается также тех санкций, которые применялись в отношении российских физических лиц. Непонятно, какие санкции нацелены непосредственно на них, а какие — на их владения в компании, на сами компании или какие-то холдинги, входящие в их корпоративную империю. Это реальная проблема доверия, которого не существует, и её необходимо решать», — заключила Лагард.