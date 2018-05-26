«Более 500 соглашений на 2,365 трлн рублей»: в Санкт-Петербурге подвели итоги ПМЭФ-2018

В субботу, 26 мая, завершает работу XXII Петербургский международный экономический форум. В нём приняли участие президент России Владимир Путин, лидер Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, заместитель председателя КНР Ван Цишань, глава МВФ Кристин Лагард. RT вёл прямую трансляцию итоговой пресс-конференции по итогам работы ПМЭФ.