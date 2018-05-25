«Подрывают доверие к своей валюте»: Путин о создаваемых США препятствиях при расчётах в долларах

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RT
В пятницу, 25 мая, на площадке Петербургского международного экономического форума прошёл бизнес-диалог Россия — Япония. В нём приняли участие лидеры двух стран — Владимир Путин и Синдзо Абэ. Москва и Токио ранее разработали план сотрудничества, в рамках которого планируется реализовать более 100 совместных проектов. Среди докладчиков были глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв, председатель совета директоров Toyota Motor Corporation Такэси Утиямада, директор-представитель Fujifilm Holdings Corporation Кэндзи Сукэно, а также президент Yokogawa Electric Corporation Такаши Нишидзима. RT вёл прямую трансляцию.

Трансляция предоставлена Петербургским международным экономическим форумом. 

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