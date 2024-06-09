От «Андрюши» до «Торнадо»: как создавались и совершенствовались отечественные крупнокалиберные РСЗО

9 июня 1944 года на вооружение Красной армии была принята боевая машина реактивной артиллерии БМ-31-12. Особенность этой самоходки заключалась в применении новых боеприпасов калибра 300 мм, которые успешно уничтожали позиции и огневые точки противника в городах. После Великой Отечественной войны советская промышленность продолжила развивать сегмент крупнокалиберных РСЗО. Венцом этих усилий стал «Смерч» с 300-мм боеприпасами дальностью стрельбы 70 км. Сейчас эта машина и её модернизированная версия «Торнадо-С» применяются для поражения важных объектов военной инфраструктуры ВСУ. Эксперты не исключают, что уже в обозримой перспективе дальность ракет российских систем залпового огня значительно вырастет.

80 лет назад Государственный комитет обороны (ГКО) СССР утвердил постановление № 6029сс о принятии на вооружение Красной армии боевой машины реактивной артиллерии БМ-31-12 калибра 300 мм. Согласно документу, новый тип военной техники предназначался для оснащения гвардейских миномётных частей РККА.

Боевую машину разработала группа конструкторов московского завода «Компрессор» под руководством Владимира Бармина, будущего соратника Сергея Королёва и одного из создателей боевых баллистических ракет. В войсках БМ-31-12 ласково прозвали «Андрюшей».

Новое средство поражения внешне несколько напоминало легендарную БМ-13 «Катюша». Однако оно отличалось конструкцией артиллерийской системы и применением реактивных снарядов, имевших существенно более крупный калибр. Как отмечается в материалах Минобороны РФ, в целом БМ-31-12 получилась более мощной и высокоманёвренной, чем остальные реактивные самоходки. Ранее у Красной армии не было подобного оружия.

Как пояснил в комментарии RT военный историк, автор книги «От «Катюши» до «Смерча»: из истории реактивной артиллерии» Александр Широкорад, БМ-31-12 стала одной из самых мощных РСЗО периода Второй мировой войны. Самоходка значительно усилила огневую мощь Красной армии.

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«РККА не хватало артиллерии большой и особой мощности. И здесь нас выручал массивный 300-мм реактивный снаряд М-30 и его модификация М-31 с мощной фугасной боевой частью. Сама БМ-31-12 — это именно 12-зарядная боевая машина, то есть пусковая установка на автомобильном шасси. Её преимущество заключается в подвижности. Но стоит добавить, что красноармейцы достаточно часто запускали реактивные снаряды с земли, очень помогая штурмовой пехоте. У немцев такое оружие вызывало панику», — отметил Широкорад.

По его словам, применение 300-мм снарядов позволяло уничтожать позиции вермахта в сёлах и на открытой местности, а в плотной городской застройке — разрушать целые здания с огневыми точками.

«БМ-31-12 и реактивные снаряды калибра 300 мм были прекрасным средством огневой поддержки штурмовой пехоты. Особенно они пригодились в боях за немецкие города и внесли свой вклад в штурм Берлина и непосредственно рейхстага. Это, безусловно, оружие Победы», — говорит Широкорад.

Наследники «Андрюши»

До появления «Андрюши» советская промышленность старалась преимущественно копировать трофейные крупнокалиберные образцы. Например, в блокадном Ленинграде был налажен выпуск копий 280-мм немецких снарядов под наименованием М-28. Но уже в середине 1942 года на «Компрессоре» разработали оригинальный снаряд М-30 калибра 300 мм.

Первоначально новые боеприпасы пытались применять вместе с «Катюшами», но такой дивизион терял преимущества в подвижности. По этой причине под стрельбы М-30 стали формировать отдельные подразделения.

Реактивная установка БМ 31-12 «Андрюша»

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Как рассказал в комментарии RT военный обозреватель Александр Зимовский, советские конструкторы стремились постоянно повышать возможности реактивной артиллерии. Так появился снаряд М-31 с дальностью около 4 км и М-31-УК, отличавшийся улучшенной кучностью стрельбы. Однако для монтажа пусковой установки с реактивными боеприпасами не всегда имелась подходящая колёсная платформа.

«В принципе, БМ-31-12 можно считать венцом усилий по созданию эффективного для своего времени крупнокалиберного РСЗО. В этом реактивном миномёте было реализовано множество оригинальных инженерных решений, найдено подходящее автомобильное шасси. Пусковая установка БМ-31-12 представляла собой специально разработанный сварной пакет с 12 направляющими. Менее чем за полминуты «Андрюша» мог выпустить в сторону врага все 12 снарядов фугасного действия», — рассказал Зимовский.

Как поясняется в материалах Минобороны РФ, СССР испытывал трудности в производстве пригодных для реактивной артиллерии грузовиков ЗИС-6. По этой причине пусковые установки монтировались на американский Studebaker и другие машины, которые поставлялись по ленд-лизу. Тем не менее советская промышленность смогла развернуть масштабное производство БМ-31-12. В общей сложности было выпущено 1,8 тыс. единиц такой техники.

После войны советская промышленность приступила к разработке РСЗО нового поколения, и в середине 1950-х годов «Андрюша» был снят с вооружения. По словам Широкорада, своеобразным наследником БМ-31-12 стала боевая машина БМ-24 со снарядами калибра 240 мм, вошедшая в арсенал Советской армии в 1951 году.

Восстановленная БМ-31-12 на шасси Studebaker

РИА Новости

© Виталий Аньков

«После войны реактивная артиллерия крупного калибра в прошлое не ушла. У нашей армии появилась БМ-24, а в 1980-е годы уже был создан «Смерч» с неуправляемыми ракетами калибра 300 мм», — напомнил Широкорад.

«Смерч» поступил на вооружение Советской армии в конце 1980-х годов. Новая РСЗО была создана коллективом тульского НПО «Сплав». Как и «Андрюша», «Смерч» получил 12 ракет. Однако его боеприпасы были не сравнимы по мощности, дальности и точности с 300-мм снарядами времён Великой Отечественной.

Как говорится в материалах «Ростеха», в состав которого входит предприятие-разработчик, по огневой мощи «Смерч» в 20 раз превосходил «Град», а дистанция поражения увеличилась до 70 км. Создание этой боевой машины предопределило новое направление в развитии реактивной артиллерии.

«Для системы «Смерч» впервые в мировой практике создания РСЗО был разработан корректируемый реактивный снаряд, имеющий систему угловой стабилизации на активном участке траектории и систему коррекции дальности. Применение систем коррекции позволило улучшить точность и кучность стрельбы по дальности и направлению более чем в два раза по сравнению с неуправляемыми реактивными снарядами», — сообщается на сайте госкорпорации.

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После распада СССР создатели «Смерча» увеличили дальность боеприпасов до 90 км и разработали его модернизированный вариант под наименованием «Торнадо-С». Усовершенствованная РСЗО имеет управляемые реактивные снаряды, автоматизированную систему управления огнём и аппаратуру подготовки пуска. Реализованные в этой машине инженерные решения существенно расширили её боевые возможности.

«Снаряды получают данные полётного задания за счет блока управления, созданного на основе бесплатформенной инерциальной навигационной системы (БИНС). При этом каждому из снарядов могут быть присвоены индивидуальные координаты, например, по дальности полёта. Она, кстати, превышает 100 км. Управляемый снаряд «Торнадо-С» может быть запрограммирован не только на определённую дальность, но и по траектории. Таким образом становится возможным разведение снарядов по различным целям», — говорится с материалах «Ростеха».

Согласно открытым данным, в арсенал «Торнадо-С» входят управляемые ракеты 9М544 и 9М549 дальностью 120 км. Они предназначены для поражения различной военной техники, пехоты, артиллерии, объектов тыла и снабжения, средств ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Стреляющий компьютер»

В настоящее время «Смерч» и «Торнадо-С» применяются в зоне СВО. Основными целями дальнобойных РСЗО являются командные пункты, склады, узлы связи, средства противовоздушной обороны и диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

Как отмечают в Минобороны РФ, удары систем залпового огня наводят ужас на противника. Поэтому украинские боевики стараются выследить «Смерч» и «Торнадо-С». Экипажи российских РСЗО проявляются большую осторожность, маскируя свои действия и постоянно меняя позиции.

«Страх противника перед «Торнадо-С» вполне понятен. За самыми современными отечественными системами залпового огня противник ведёт особую охоту», — говорится в материалах военного ведомства.

Согласно данным Минобороны, точность современных боеприпасов «Торнадо-С» может достигать 100%. Управляемые ракеты применяются по точечным целям противника — командным пунктам, крупным опорникам, понтонным переправам, местам выгрузки боеприпасов и перекачки горючего. Неуправляемые ракеты поражают площадные объекты ВСУ. Пуски нередко осуществляются с помощью выносного пульта, позволяя экипажу находиться в нескольких десятках метров от машины.

«Торнадо-С» взял от предшественника всё лучшее — надёжность, проходимость. Это уже принципиально другая машина. По сути — стреляющий компьютер. Машина сама рассчитывает траекторию, задаёт курс боеприпасу, который, в свою очередь — самоуправляемый», — подчеркивают в военном ведомстве.

Как полагает Александр Зимовский, в ближайшей перспективе «Торнадо-С» будет модернизирован. В частности, система получит ракеты с усовершенствованными твердотопливными двигателями. Такие боеприпасы смогут поражать цели на дистанциях свыше 120 км.

«Я уверен, что отечественные специалисты в области спецхимии в скором времени завершат работу по твердотопливным двигателям. Они будут иметь более мощную энергетику, и таким образом мы получим боеприпасы с увеличенной дистанцией стрельбы. Также возрастёт и точность за счёт более интенсивного обмена информацией со спутниками и БПЛА», — прогнозирует Зимовский.

Он считает, что расширение боевых возможностей «Торнадо-С» позволит российской армии ещё чаще поражать важные объекты военной инфраструктуры ВСУ, подрывая способность украинских боевиков сопротивляться натиску ВС РФ.

«Не стоит воспринимать дальнобойные РСЗО как некое супероружие. Такую систему не так просто развернуть незаметно для противника. Успешное применение предполагает целый комплекс мероприятий. Тем не менее повышение дальности и точности ракет способно несколько упростить выполнение боевых задач. Однозначно можно сказать, что ВС РФ нуждаются в столь мощных средствах поражения, причём в большом количестве», — резюмировал Зимовский.