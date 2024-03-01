Краткосрочный договор ОСАГО и госконтроль за дезинфекцией: какие законы вступают в силу в России в марте

В марте в России вступит в силу ряд нововведений в сфере законодательства. Так, с начала месяца вводится запрет на популяризацию средств обхода блокировок в сети. Также вступает в силу закон о введении госрегулирования производства и оборота табачной и никотинсодержащей продукции. Водители получат возможность приобрести полис ОСАГО c небольшим сроком действия — от одного дня до трёх месяцев. Наряду с этим деятельность по дезинфекции и дезинсекции станет контролироваться государством.

Запрет на популяризацию VPN-сервисов

С 1 марта 2024 года вступает в силу запрет на популяризацию средств обхода блокировок в РФ. В Роскомнадзоре напомнили, что работа средств обхода блокировок доступа к противоправному контенту запрещена с февраля 2020 года.

«VPN-сервисы относятся к таким средствам, если при их использовании не ограничивается доступ к запрещённым ресурсам», — говорится в заявлении.

Ипотечные кредиты

С 1 марта Банк России повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, чтобы ограничить риски закредитованности граждан.

Такое решение в ЦБ обосновали существенным ухудшением стандартов в ипотечном кредитовании.

«За два года доля кредитов, предоставленных заёмщикам с показателем долговой нагрузки более 80%, выросла почти в два раза и составила 47% в III квартале 2023 года. Кредиты для приобретения жилья с низким (до 20%) первоначальным взносом достигли 50% от всех ипотечных выдач», — говорится в сообщении.

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В этой связи Банк России принял решение о повышении надбавок, чтобы способствовать улучшению стандартов кредитования и более сбалансированным темпам роста ипотеки.

Повышение пенсии

С 1 марта все россияне, кому в феврале исполнилось 80 лет, получат право на повышение фиксированной выплаты в страховой пенсии по старости вдвое. Надбавка составит 8134,9 рубля. Перерасчёт пенсии будет осуществлён автоматически.

При этом, если пенсионер уже получил инвалидность первой группы, то для него не предусмотрено повышение.

«Доплата устанавливается лишь один раз по одному из оснований: достижение возраста 80 лет или получение первой группы инвалидности», — заявила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова в разговоре с агентством «Прайм».

Учёт сельскохозяйственных животных

С 1 марта становится обязательной маркировка и учёт сельскохозяйственных животных. Нововведение позволит усилить контроль за санитарным состоянием сельскохозяйственных животных и их ветеринарным благополучием.

В перечень Россельхознадзора входят крупный рогатый скот, лошади, ослы, верблюды, пчёлы, свиньи, овцы, козы, куры, гуси, утки, индейки, страусы, олени, пушные звери, кролики и рыбы. Данные о них должны быть введены в систему «Хорриот».

Как заявили в Россельхознадзоре, учёт животных будет осуществляться вне зависимости от формы собственности: юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и личными подсобными хозяйствами, гражданами.

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Кроме того, учёт будет осуществляться безвозмездно, внесение данных в систему является бесплатной опцией.

«Маркирование животного — это ответственность владельца, соответственно, средства маркирования приобретаются владельцем на выбор. Это может быть пластмассовая бирка, подкожный микрочип, болюс, кольцо или ошейник», — подчеркнули в Россельхознадзоре.

Госрегулирование табачного рынка

С 1 марта вступает в силу закон о введении госрегулирования производства и оборота табачной и никотинсодержащей продукции.

Теперь необходима лицензия для производства, хранения и поставки табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для их выпуска, а также для экспорта и импорта такой продукции в целях реализации в магазинах беспошлинной торговли.

Наряду с этим в целях борьбы с контрафактом вводится обязательная госрегистрация отдельных видов технологического оборудования для производства табачных изделий, табачной и никотинсодержащей продукции и сырья.

Краткосрочный договор ОСАГО

С 2 марта вступит в силу закон, позволяющий заключать договор ОСАГО на срок от одного дня до трёх месяцев и от трёх месяцев до года.

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Краткосрочный договор ОСАГО будет вступать в силу через три дня после предоставления страховщику документов, необходимых для его заключения, если таким договором не установлен более короткий срок вступления в силу.

«Если вам автомобиль нужен только на один-два дня либо на неделю, на такой же срок вы и страхуете езду на нём. Таким образом, я уверен, что многие те, кто сегодня не страхуются, поскольку это для них кажется дорогим удовольствием, теперь это будут делать более активно», — заявил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью изданию «Парламентская газета».

Государственный контроль за дезинфекцией

Роспотребнадзор начнёт выдавать лицензии на такие виды деятельности, как дезинфекция, дезинсекция и дератизация в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В пояснительной записке к соответствующей инициативе говорилось, что нововведения нужны для обеспечения необходимого уровня безопасности этих процедур. В частности, авторы инициативы отмечали, что непрофессиональное проведение дезинфекции неподготовленным персоналом при ненадлежащем использовании токсичных химических веществ несёт прямую угрозу здоровью и санитарно-эпидемиологическому благополучию населения.

Кроме того, это способствует формированию резистентных штаммов микроорганизмов, что, в свою очередь, влечёт за собой увеличение случаев инфекций и возникновение рисков появления вспышек инфекционных заболеваний.