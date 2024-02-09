В Кировской области разъяснили процедуру постановки животных на учёт

В Кировской области с 1 марта владельцы животных обязаны ставить их на учёт.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Хозяева должны маркировать сельскохозяйственных животных и заносить необходимые сведения в систему «Хорриот».

В единой базе появится информация о крупном и мелком рогатом скоте, лошадях, верблюдах, свиньях, птицах, кроликах, пчёлах, рыбах.

Как отметили в областном управлении ветеринарии, эта мера позволит обеспечить поголовный учёт, контроль распространения возбудителей заразных болезней, а также санитарное благополучие региона.

Каждый подвид животных имеет свой срок постановки на учёт.

Ранее сообщалось, что Курганская область вошла в число десяти лидеров по росту производства мяса.