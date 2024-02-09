В Кировской области разъяснили процедуру постановки животных на учёт
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Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Хозяева должны маркировать сельскохозяйственных животных и заносить необходимые сведения в систему «Хорриот».
В единой базе появится информация о крупном и мелком рогатом скоте, лошадях, верблюдах, свиньях, птицах, кроликах, пчёлах, рыбах.
Как отметили в областном управлении ветеринарии, эта мера позволит обеспечить поголовный учёт, контроль распространения возбудителей заразных болезней, а также санитарное благополучие региона.
Каждый подвид животных имеет свой срок постановки на учёт.
Ранее сообщалось, что Курганская область вошла в число десяти лидеров по росту производства мяса.