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В Кировской области разъяснили процедуру постановки животных на учёт

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В Кировской области с 1 марта владельцы животных обязаны ставить их на учёт.
В Кировской области разъяснили процедуру постановки животных на учёт
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Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Хозяева должны маркировать сельскохозяйственных животных и заносить необходимые сведения в систему «Хорриот».

В единой базе появится информация о крупном и мелком рогатом скоте, лошадях, верблюдах, свиньях, птицах, кроликах, пчёлах, рыбах.

Как отметили в областном управлении ветеринарии, эта мера позволит обеспечить поголовный учёт, контроль распространения возбудителей заразных болезней, а также санитарное благополучие региона.

Каждый подвид животных имеет свой срок постановки на учёт.

Ранее сообщалось, что Курганская область вошла в число десяти лидеров по росту производства мяса.

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