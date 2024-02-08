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Курганская область вошла в число десяти лидеров по росту производства мяса

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В правительстве Курганской области заявили, что регион вошёл в десятку лидеров по росту производства свинины и мяса птицы.
Курганская область вошла в число десяти лидеров по росту производства мяса
  • Gettyimages.ru
  • © JackF

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального кабмина.

«Курганская область заняла восьмое место среди субъектов России по приросту производства на убой в живом весе птицы и десятое место по приросту производства свинины за прошлый год», — сказали в правительстве.

Там также отметили, что, по данным Росстата, производство мяса птицы в сельхозорганизациях за 2023 год выросло на 17,5% к 2022 году, а производство свинины в живом весе увеличилось на 23,9%.

В планах на 2024 год увеличение поголовья мясного скота до 270%, овец и коз — до 300%, свиней — до 150% и мяса птицы — до 200%.

Ранее сообщалось, что в Московской области произвели около 633 тыс. т молока в 2023 году.

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