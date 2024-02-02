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В Подмосковье произвели 633 тысячи тонн молока в 2023 году

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В Московской области произвели около 633 тыс. т молока в 2023 году. Лидируют предприятия из Ступина, Луховиц и Коломны.

Об этом сообщает телеканал «360».

Зампред правительства региона, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов отметил, что за год также увеличилось число предприятий со средним удоем более 10 т молока на корову.

«Всего в регионе за 2023 год произведено порядка 633 тыс. т молока в 92 сельскохозяйственных организациях. Также было увеличено количество предприятий, на которых средний удой с коровы составляет свыше 10 т молока», — отметил он.

Ранее электронная газета «Дни.ру» сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как правительство столицы помогает предприятиям выпускать импортозамещающую продукцию.

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