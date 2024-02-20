Юрист Иващенко: некоторым категориям пенсионеров положены льготы на оплату ЖКУ

Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Србуи Иващенко напомнила, что вышедшие на пенсию граждане могут претендовать на льготы на оплату за услуги ЖКХ.

«В зависимости от наличия особых заслуг и присвоения отдельных званий, установления инвалидности, уровня дохода, возраста и прочих обстоятельств пенсионерам могут предоставляться льготы в виде компенсации расходов на оплату услуг ЖКХ, а также в виде субсидии», — сообщила специалист в беседе с Life.ru, отметив, что субсидии бывают федеральными и региональными.

К примеру, пенсионеру могут компенсировать расходы на плату за пользование жилым помещением, содержание жилого помещения, коммунальные услуги, а также уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Кроме того, льготы предоставляются членам семьи погибшего (умершего) при определённых обстоятельствах или по определённым основаниям военнослужащего, сотрудника органов внутренних дел, инвалидам, малоимущим и другим категориям.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты России сообщили, что социальные пенсии с 1 апреля планируют проиндексировать на 7,5%.