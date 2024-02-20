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Юрист Иващенко: некоторым категориям пенсионеров положены льготы на оплату ЖКУ

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Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Србуи Иващенко напомнила, что вышедшие на пенсию граждане могут претендовать на льготы на оплату за услуги ЖКХ.
Юрист Иващенко: некоторым категориям пенсионеров положены льготы на оплату ЖКУ
  • РИА Новости

«В зависимости от наличия особых заслуг и присвоения отдельных званий, установления инвалидности, уровня дохода, возраста и прочих обстоятельств пенсионерам могут предоставляться льготы в виде компенсации расходов на оплату услуг ЖКХ, а также в виде субсидии», — сообщила специалист в беседе с Life.ru, отметив, что субсидии бывают федеральными и региональными.

К примеру, пенсионеру могут компенсировать расходы на плату за пользование жилым помещением, содержание жилого помещения, коммунальные услуги, а также уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Кроме того, льготы предоставляются членам семьи погибшего (умершего) при определённых обстоятельствах или по определённым основаниям военнослужащего, сотрудника органов внутренних дел, инвалидам, малоимущим и другим категориям.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты России сообщили, что социальные пенсии с 1 апреля планируют проиндексировать на 7,5%.

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