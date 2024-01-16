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В Госдуме предложили ограничить право иностранцев торговать алкоголем и табаком

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ограничить право участвовать в розничной торговле алкогольной и табачной продукцией для иностранных граждан. Копия письма на имя главы МВД России Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили ограничить право иностранцев торговать алкоголем и табаком
  • РИА Новости

В обращении законодатель отметил, что за 2023 год количество преступлений, связанных с продажей контрафактного алкоголя, составляет более десятка случаев, попавших в средства массовой информации.

Зачастую, как он уточнил, за производством и реализацией данной незаконной продукции стояли граждане иностранных государств.

При этом уже более десяти регионов ввели запрет на работу иностранцев в ряде сфер. Например, с этого года иностранным гражданам запрещено участвовать в розничной реализации алкогольной и табачной продукции в Тульской области, заметил парламентарий.

В связи с актуальностью проблемы продаж алкоголя законодатель предлагает распространить подобную практику на всю Россию.

«Данный запрет на торговлю в сфере, где реализуются на продажу алкоголь и табачная продукция, позволит минимизировать количество правонарушений продажи данной продукции в ночное время, а также, особо важно, несовершеннолетним», — говорится в тексте обращения.

Ранее российское правительство приравняло к спиртному алкогольное мороженое.

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