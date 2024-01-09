Правительство России приравняло к спиртному алкогольное мороженое

Мороженое с добавлением алкоголя будет приравнено в России к спиртному. Об этом сообщили в российском кабмине.

Все продукты с содержанием этилового спирта более 0,5% относятся в России к алкогольной продукции, запрещённой к продаже несовершеннолетним.

Однако существует ряд товаров-исключений, в который входило алкогольное мороженое. Как передаёт ТАСС, теперь эти продукты убраны из списка.

Ранее сообщалось, что российский Минфин предлагает ограничить крепость алкогольного мороженого и аналогичных замороженных десертов на уровне 1,2%.