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Минфин предлагает ограничить крепость алкогольного мороженого 1,2%

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Российский Минфин предлагает ограничить крепость алкогольного мороженого и аналогичных замороженных десертов 1,2%.
Минфин предлагает ограничить крепость алкогольного мороженого 1,2%
  • Gettyimages.ru
  • © artisteer

Как говорится в материале на сайте ведомства, сейчас крепость замороженных десертов достигает 7—10%, как в слабоалкогольных напитках.

При этом распространение алкогольного мороженого не ограничено, так как продукт входит в перечень товаров-исключений списка спиртосодержащей продукции и не подпадает под действие закона о регулировании алкогольного рынка и установленных им ограничений.

«В результате алкогольное мороженое может свободно продаваться в парках и вблизи детских учреждений. Ограничений, запрещающих продажу подобных десертов детям и подросткам, нет», — заявили в Минфине.

Подготовленный ведомством проект документа предлагает внести ограничения предельного содержания этилового спирта в мороженом и ряде других продуктов до 1,2% по аналогии с напитками брожения, квасами, а также напитками на пряно-ароматическом растительном сырье.

В начале ноября власти Амурской области предложили ввести ограничения на продажу алкогольного мороженого несовершеннолетним. Соответствующая инициатива была передана в Минфин. Как писали «Известия», данную идею уже поддержали в Росалкогольтабакконтроле.

Ранее директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз прокомментировал в беседе с RT заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что необходимо решить проблему с незаконной деятельностью так называемых наливаек.

Также председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин рассказал о предложениях, направленных на регулирование точек продажи спиртного в жилых домах.

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